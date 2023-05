Piano socio-sanitario regionale e residenze protette: Nico Martinetto risponde a Riolfo e Ioculano

“Mi dispiace che i due consiglieri regionali non si siano accorti di cosa prevede il Piano socio-sanitario regionale. Se vogliono possono anche prendersi la paternità, a me interessa solo che non ne patiscano gli anziani e che non si perdano posti di lavoro”.

Sono le parole di Nico Martinetto, che risponde ai consiglieri regionali Mabel Riolfo ed Enrico Ioculano. “Personalmente – prosegue - come Presidente della Chiappori ho il dovere di segnalare le perplessità su un piano regionale che potrebbe portare conseguenze dannose ai nostri ospiti e a chi lavora con noi. Se loro, con i loro partiti, risolvono il problema oppure chiariscono che il dubbio non esiste, magari scrivendo meglio il Piano regionale, siamo tutti felici. Sono troppo concentrati sulle loro cariche piuttosto che sui problemi”.