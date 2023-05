Sanità: tagli ai servizi delle residenze protette, Riolfo a Martinetto "Triste sentirlo a due giorni dal voto"

“E’ triste vedere a due giorni dal voto l'utilizzo degli anziani e della loro fragilità dal Presidente della Fondazione Chiappori per farsi la campagna elettorale. Prendiamo atto dell’interessamento di Martinetto, ma smentiamo quanto da lui sostenuto nell’articolo pubblicato”. Interviene in questo modo Mabel Riolfo, Consigliere regionale e membro della seconda Commissione salute e sicurezza sociale, in risposta a Nico Martinetto, presidente della Fondazione Chiappori (QUI).

“Ci stupiamo molto del contenuto delle dichiarazioni del presidente della Fondazione – prosegue Riolfo - nominato peraltro senza alcuna competenza specifica in materia sanitaria. Fino a due giorni prima delle elezioni non lo abbiamo mai visto fare battaglie a favore della fondazione o degli anziani. A differenza sua, in Regione Liguria, di questi temi ce ne siamo sempre occupati, in quanto la nostra regione è una di quelle con più anziani di tutta la penisola. Il piano socio sanitario, tra l’altro, non è stato neanche ancora vagliato dalla II Commissione consiliare che già viene utilizzato per fare dell’allarmismo inutile senza alcuno spirito costruttivo. Invece di confrontarsi con i consiglieri regionali del territorio per rimuovere le problematiche, si preferisce uscire sui giornali. È questo ciò a cui ci riferiamo quando parliamo di incapacità di relazionarsi con le istituzioni sovra comunali”.

“Il 17 maggio – va avanti il Consigliere regionale - ci sarà la prima illustrazione del piano sociosanitario in seconda Commissione, e certamente da pagina 40 a 45 si ritrovano i temi relativi alle cure domiciliari. Allo stesso tempo, sempre in II Commissione, ci stiamo occupando dell’aggiornamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle cure domiciliari (legge regionale 9/2017). Si tratta di temi che ci sono cari da sempre: la sanità territoriale deve essere aggiornata con i nuovi standard previsti dalla legge, anche per permettere l’ospedalizzazione solo in casi effettivamente necessari. Sono stati inoltre istituiti corsi di OSS gratuiti proprio per permettere un maggiore accesso a questo tipo di professione, e sicuramente in Regione si tuteleranno tutte le professioni sanitarie, nonché il tema della cura dei nostri anziani soprattutto attraverso le cure domiciliari”.

“Dispiace che venga usata la propria carica e il tema della fragilità dell’anziano data dalle istituzioni – termina Riolfo - per farsi la propria campagna elettorale anche attraverso i social. Prima ha utilizzato la celebrazione dei matrimoni, ora questo. La misura è colma”.