Imperia: elezioni amministrative, l'appello e il programma definitivo della candidata Rita Elena

"Domenica e lunedì saremo chiamati a rinnovare il governo della città. Date fondamentali per tutti noi invitati ad esercitare il nostro impegno sociale attraverso l’esercizio del voto. Sono Rita Elena candidata nella lista INSIEME e faccio miei gli obiettivi del Sindaco Scajola per una città sempre più pulita, prospera, viva, sicura, solidale e futura. Mi occupo di servizi sociali e come naturale mi riconosco in solidale e viva".

Sono le parole di Rita Elena, che prosegue:

"SOLIDALE 'Imperia in questi anni è stata accanto ai più deboli e a chi è rimasto indietro'. VIVA 'Imperia è una città che ha ritrovato il gusto di gioire e stare insieme'. Sono abituata a vivere in mezzo alla gente, a percepirne le difficoltà – continua Rita Elena - ho cinque progetti importanti che a mio giudizio potranno incidere favorevolmente sulla qualità della vita di molte persone".

"L’Emporio solidale, per aiutare le famiglie e le persone in difficoltà attraverso l’erogazione di carte di credito prepagate gestite dai servizi sociali del Comune che permettano ai meno abbienti di poter fare la spesa all’interno del supermercato a prezzi calmierati; La Culla per la Vita. Una struttura pensata per le mamme in difficoltà dove poter lasciare i neonati in totale sicurezza e anonimato. Un luogo facilmente raggiungibile dotato di riscaldamento, una chiusura di sicurezza, e un presidio medico di controllo sempre presente; Un aiuto per le Persone senza fissa dimora attraverso una casa gestita in collaborazione tra i servizi sociali del Comune e la Caritas che permetta a chi si trova a vivere per strada di poter contare su una struttura sempre aperta dove potersi riparare dalle intemperie, lavarsi, consumare un pasto caldo, riposarsi, trovare vestiti puliti e dormine in un vero letto".

"Una Spiaggia comunale. Per le vacanze al mare a misura di bambino, dove la sicurezza è al primo posto. Un ambiente ludico per famiglie con più spazio tra gli ombrelloni per divertirsi, e presenza di giochi colorati. Ingresso al mare facilitato con assistenza di bagnini, animatori, personale di sostegno qualificato e una struttura dove poter riscaldare biberon, cambiare pannolini e allattare; E una Sala prove, a disposizione di tutte le realtà musicali di Imperia. Dove gruppi, solisti e orchestre giovanili possano finalmente provare a piacere i loro pezzi usufruendo di una struttura attrezzata a norma di legge. L’unico orizzonte possibile è quello che comprende l’inclusione. Servizi ed attenzione per i più deboli, gli indifesi e le minoranze. Bambini, giovani, disabili, anziani e il popolo multietnico che con la propria diversità arricchisce la nostra società".

"In fondo - termina Rita Elena - l’appartenenza ad una comunità si consolida con il tempo agendo attraverso la sfera più intima e personale di ognuno di noi, e quando il Sindaco Scajola mia ha chiesto se me la sentissi di rimettermi a disposizione per la mia città la risposta è stata immediata, SI. Un impegno quotidiano per ciò che conta davvero. La mia gente".