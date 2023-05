Esposto alla Corte dei Conti, Perri replica a Biasi: "Gli atti del Comune sbugiardano il sindaco"

"Sono contento che il sindaco afferma che un errore c’è stato, dispiace, invece, che come al solito anziché capire di chi siano responsabilità e per quale motivo sia successo, si dia in maniera frontale la responsabilità solo ed esclusivamente ai funzionari, come quando in ogni occasione si cita la legge Bassanini. I funzionari sono persone preparate e competenti che hanno sempre svolto il proprio lavoro con professionalità, oculatezza e tutela dell’ente, per questo andrebbero rispettati e non citati negativamente così come ha fatto il sindaco. Dispiace ancor più prendere atto, che dando dell’incompetente al sottoscritto in merito a questa pratica, non lo si dia solo a me ma anche ad un pool di avvocati ai quali sono stati chiesti pareri legali, prima di procedere alla deposizione dell’esposto stesso" - replica il consigliere comunale uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

"Si tratta di denari pubblici indebitamente percepiti e pertanto, essendo la funzione di controllo intrinseca nel ruolo di consigliere di minoranza, ciò è accaduto, se questo vuol dire essere volgare, denigrare o provocare, io finché mi sarà permesso nell’espletamento del mio ruolo, continuerò a controllare e segnalare tutto quello che a mio avviso presenti dubbi o anomalie, come in questo caso. L’unico dato di fatto certo al momento è che devono essere restituiti 20.000,00 euro, dopo la mia segnalazione come attestato dalla lettera dell’ufficio competente, che alleghiamo, per il resto non comprendiamo le ingiurie ricevute e attendiamo il giudizio della procura della Corte dei conti" - sottolinea Perri.