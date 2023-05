Elezioni Ventimiglia, Gabriele Amarella: “Forza Italia è vero voto moderato, utile, di buon senso”

A poche ore dal voto che porterà Ventimiglia alla scelta del suo prossimo sindaco, dalle fila di Forza Italia parla Gabriele Amarella, responsabile provinciale degli enti locali per il partito.



“Siamo alle ultime ore di una campagna elettorale dura, basata anche su attacchi personali con profili social falsi, nonostante tutto Forza Italia si presenta alle urne con una rosa di 16 candidati di qualità - dichiara Amarella - un mix di persone di esperienza e di giovani ambiziosi che hanno tutte le carte in regola per amministrare la città al fianco del candidato sindaco Flavio Di Muro per affrontare i numerosi problemi che attanagliano Ventimiglia, primo tra tutti il flusso migratorio, e rilanciare settori da anni in difficoltà come turismo e commercio”.

“Ringrazio gli amici Filippo Bistolfi, Simone Baggioli, Franco Ventrella, Marco Agosta e Davide Longordo con i quali nel febbraio 2020 abbiamo ereditato un partito svuotato di proposito da alcuni politici provinciali e locali noti - aggiunge - con passione, amore e abnegazione abbiamo riorganizzato, ricostruito e aggregato nuove persone per arrivare a oggi”.

“Grazie anche a chi ora fa parte della squadra e a chi ci sarà in futuro perché sicuramente il nostro movimento politico continuerà a crescere - conclude Amarella - lancio il mio appello a votare Forza Italia che è il vero voto moderato, utile e di buon senso. Forza Italia è sinonimo di buon governo e buona amministrazione”.