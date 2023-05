Elezioni a Vallecrosia: Cristian Quesada "Mi sono candidato per essere sindaco di tutti"

"Mi sono candidato con l'ambizione di essere il Sindaco di tutti, sia di chi deciderà di scegliere la nostra proposta sia di chi sceglierà di farsi rappresentare dagli altri candidati".

Questo il messaggio di Cristian Quesada candidato sindaco con la lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco” a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale. In una lettera ai cittadini Quesada ha espresso sentimenti e obiettivi che vorrebbe realizzare in caso di vittoria alle urne.

"Cari cittadini di Vallecrosia voglio ringraziarvi per la pazienza che avete avuto in queste settimane.Con questa lettera voglio anche ringraziare gli altri due candidati alla carica di Sindaco della nostra città. - scrive Quesada - È stata una campagna elettorale intensa in cui io e la mia squadra abbiamo provato a spiegarvi quella che è la nostra idea di città. Lo abbiamo fatto stando lontani dalle polemiche e dai personalismi perché abbiamo provato a interpretare il vostro pensiero. In tantissimi ci avete chiesto di rappresentare un'alternativa che anteponesse Vallecrosia al dualismo. Vi prego di credermi quando vi dico che abbiamo fatto il possibile per cercare di rappresentare chi era stanco di continue promesse mai realizzate".

"Siamo nati perché abbiamo sempre pensato che questa città debba essere rappresentata da chi ha come unico obbiettivo lo sviluppo della città. Vallecrosia è una città che può vivere davvero di turismo, non solo d'estate: con alcuni interventi mirati, può davvero diventare meta per i turisti. Le nostre spiagge meritano investimenti, perché ad oggi non sono attrattive. Il nostro arredo urbano e il nostro verde pubblico necessita di una seria programmazione per tutti i cinque anni del nostro mandato. Come avrete visto attraverso il nostro ultimo volantino abbiamo un grande sogno: ristrutturare la piazza dell'ex mercato dei fiori e li far sorgere il nuovo palazzo comunale".



"Vallecrosia deve essere amministrata da persone che considerano le critiche degli stimoli per fare meglio. Alla conclusione della campagna elettorale voglio, oltre che ringraziarvi, voglio dirvi una cosa: Grazie al vostro calore posso dire di aver ricevuto molto di più di quello che ho dato. Buon voto a tutti" - conclude il candidato sindaco.