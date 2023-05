Elezioni a Triora: Massimo Di Fazio unico candidato, "Andate a votare, lavoriamo insieme per il futuro del paese e delle frazioni"

"Il risultato non deve essere mai dato per scontato. - ci tiene a sottolineare il candidato sindaco Massimo Di Fazio - Per questo l'appello rivolto alla popolazione è di andare a votare. In questi 5 anni di mandato abbiamo fatto tanto per dare un nuovo futuro al paese e alle nostre amate frazioni. Ora l'obiettivo è di dare continuità a questo progetto e formare anche una nuova classe di amministratori che sappia fare il bene di Triora anche negli anni a venire".

"Puntiamo alla rielezione e posso dire già da ora che ci metteremo ancora più grinta e impegno. Abbiamo gettato le basi per fare tante opere di cui Triora ha bisogno. - commenta Di Fazio - In particolare ci tengo a dire che le priorità sono due: il bando PNRR Borghi e la messa in sicurezza del centro storico con la canalizzazione delle acque. Due interventi da 3milioni di euro per: il rifacimento della Piazza di Loreto, via Roma e la ristrutturazione della canonica della chiesa di Triora; la regimentazione delle acque in cima al paese, zona Sant'Agostino. Con queste opere abbelliremo e renderemo più sicuro il nostro amato paese. Quindi l'appello agli elettori è: andate a votare e lavoriamo insieme per il futuro di Triora".