Elezioni a Imperia: Confcommercio dà ai candidati sindaco l'agenda delle priorità

La Confcommercio del Capoluogo della Provincia di Imperia ha inteso fornire ai candidati Sindaco della Città di Imperia una serie di argomentazioni sulle quali poter esprimere la propria posizione al fine di valutare azioni condivise. L’Agenda della Confcommercio è stata sottoposta a tutti i candidati Sindaco di Imperia - Ivan Bracco, Enrico Lauretti, Claudio Scajola, Stefano Semeria, Luciano Zarbano - nel corso degli incontri presso la sede di viale Matteotti alla presenza del Presidente Cittadino Marco Gorlero e del Direttore Provinciale Luca Erba. "Tutti i candidati Sindaco del capoluogo hanno mostrato grande disponibilità e si sono impegnati ad analizzare le proposte della Confcommercio cittadina e a collaborare nel corso dei prossimi cinque anni di Amministrazione" - commentano dall'associazione.

Queste le proposte e le tematiche considerate prioritarie indicate dalla Confcommercio di Imperia:

"Viabilità e parcheggi - Chiediamo di individuare nuove zone di posizionamento parcheggi nei pressi delle attività commerciali per poter agevolare ed incrementare l'affluenza degli acquirenti. A tale proposito siamo a chiedere anche un aumento dei posti auto presso la nuova stazione ferroviaria e l'inserimento di una navetta che faciliti il raggiungimento del centro della Città. Chiediamo l'allargamento di Via Agnesi ad Oneglia al fine di garantire la completa viabilità per poter progettare e realizzare la pedonalizzazione del centro storico.

Pista Ciclabile - Auspichiamo nei termini previsti la conclusione della nuova pista ciclabile. Il suo completamento, siamo certi, sarà un volano turistico molto importante. Chiediamo che a tale proposito venga programmata una campagna marketing di promozione adeguata ed in linea con la bozza del progetto. Riteniamo che si possano anche organizzare eventi importanti lungo il percorso della ciclabile, per valorizzarla maggiormente e renderla fruibile non solo come pista ciclo-pedonale, ma come promozione del territorio e dei nostri prodotti enogastronomici.

Pianificazione urbanistico commerciale - Chiediamo che la realizzazione di centri commerciali sia edificata lontano dal centro storico per non creare disagi economici alle attività commerciali ubicate nel centro cittadino.

Servizio raccolta rifiuti - Chiediamo che nei periodi dell'anno dove sono previsti maggiori affluenze turistiche, sia ampliato il servizio di raccolta rifiuti a favore dei pubblici esercizi, alberghi e spiagge. Una proposta che ha nello spirito la tutela del decoro urbano per la Città tutta.

Imposta di soggiorno - Riteniamo che debba essere rispettato il patto del turismo sull'Imposta di Soggiorno, attività che auspichiamo sia concordata con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Calendario eventi - Chiediamo il coinvolgimento sulla programmazione del calendario manifestazioni al fine di realizzare attività di promozione adeguate ed iniziative collaterali per consentire un ritorno a favore delle attività turistiche e commerciali. Chiediamo una maggiore programmazione di eventi presso gli impianti sportivi della Città al fine di ottenere una destagionalizzazione delle presenze turistiche.

Porto di Oneglia - Riteniamo che il Porto di Oneglia debba divenire un luogo di maggiore attrazione turistica divulgando anche attraverso l'info point, situato in Calata G.B. Cuneo, l'attività della pesca, i prodotti ittici e agroalimentari del territorio Imperiese. Il porto di transito dovrebbe essere a rotazione continua permettendo un turnover costante di approdi.

Mercato coperto Oneglia - Chiediamo che il progetto della ristrutturazione del mercato coperto e del suo futuro utilizzo sia condiviso con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, in modo da poter pianificare le corrette attività economiche all'interno ed in prossimità dello stesso".