Amministrative, Sismondini: "Siamo l'unica vera alternativa per far risplendere Ventimiglia" (Video)

"Durante la campagna elettorale abbiamo visto negli occhi dei ventimigliesi la voglia di cambiamento. La nostra formazione è l'unica vera alternativa per staccare con tutto ciò che è passato e per far tornare a risplendere Ventimiglia" - dichiara il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini in corsa alle amministrative del 14 e 15 maggio con le liste Pd, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Ventimiglia è in Movimento e Sismondini Sindaco.

Il candidato sindaco della città di confine, questa sera alle 19, organizzerà la chiusura della campagna elettorale in via Hanbury. "Sarà una bella occasione per condividere, insieme ai candidati, le domande sul programma elettorale e fare un brindisi al futuro della città" - conclude Gabriele Sismondini.