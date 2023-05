Sanremo: il 20 maggio al via i Garden Talks, incontri-evento per parlare di gardening in modo nuovo

Sabato 20 maggio la Serra Pedriali, nel parco di Villa Ormond a Sanremo, ospita il primo Garden Talks, un format tutto nuovo per parlare di gardening. Tema della giornata: le Rose cura e decorazione. L’incontro-evento darà il via ad un ciclo di appuntamenti, dedicati al gardening: piacevoli chiacchierate, con ospiti professionisti di spicco del settore, accompagnate da suggestive degustazioni dei prodotti della Riviera dei Fiori.

Il primo Garden Talks sarà dedicato alla rosa, una delle piante più amate e conosciute al mondo, apprezzata per la sua bellezza e il suo profumo inconfondibile. Questo fiore dalle molteplici sfumature è la pianta del mese di maggio, ed è una scelta perfetta per decorare giardini e balconi, o per fare un regalo ad una persona speciale.

Morning Talk con Antonio Marchese: dalle ore 10.30 presso la Serra Pedriali nel parco di Villa Ormond a Sanremo. Il celebre ibridatore di Sanremo, creatore di meraviglie come la famosissima Rosa Mystica, richiesta dalla Santa Sede del Vaticano per dedicarla alla Madonna, e la rosa dell’Unità d’Italia, racconterà i segreti dell’ibridazione delle rose e del loro impiego nella realizzazione di prodotti beauty.

After-Lunch Talk con Simonetta Chiarugi: dalle 15.30 presso la Serra Pedriali nel parco di Villa Ormond a Sanremo. La scrittrice, blogger e garden designer parlerà della cura e mantenimento delle rose e il loro impiego nelle decorazioni, anche attraverso un workshop. I Garden Talks saranno dialoghi a più voci: inaspettati, coinvolgenti, accessibili e con l’obiettivo di mescolare in un solo luogo, tante persone e storie diverse, tutte accomunate dalla passione per il flower gardening. Per partecipare a uno o a entrambi Talks del 20 maggio è necessaria la prenotazione acquistando il proprio biglietto qui.