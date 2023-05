Sanremo: all'Università delle Tre Età del Museo Civico la presentazione del libro 'Matti per il calcio'

Domani pomeriggio alle 17 il dott. Davide Bellini, per l’anno accademico di Unitre, presenterà il libro ‘Matti per il calcio’. Sul fatto che le passioni rappresentino per le nostre vite l’antidepressivo naturale più potente probabilmente non ci sono dubbi, quello che invece si recupera attraverso queste pagine è il loro enorme potenziale autobiografico.

Le nostre passioni possono seguirci per tutto l’arco della vita, riuscendo anche a superare in longevità i grandi amori e le storie famigliari. L’autore ha cercato, utilizzando la potenza scardinante della follia intesa come perdita di controllo, di recuperare tutto quello che aveva ricevuto da una sua grande passione. Sul calcio probabilmente è stato detto e scritto tutto, ma partendo sempre da una prospettiva unica e questo libro, che non è un saggio di psicologia né di pedagogia, non è un’autobiografia, un libro per tecnici o un romanzo di formazione, riesce a racchiudere in sé tutto questo.

“La frase “il calcio non è più solamente uno sport” è stata talmente ripetuta da averci fatto dimenticare di chiederci cosa sia diventato nel frattempo. I fantastici otto minuti cinematografici che separano il ragionier Fantozzi dalla speranza infranta di godersi in televisione Italia-Inghilterra alla drammatica visione della corazzata Potëmkin hanno fotografato magistralmente l’impatto socioculturale del calcio nel nostro Paese. Ma potremmo ancora descriverci così? Potremmo ancora ripensare all’eco delle telecronache che escono dalle televisioni delle nostre case e diventano l’unico suono delle strade deserte? Adesso assistiamo all’opposto, alla gente che si riunisce nei locali per vedere le partite, invadendo con questo nuovo entusiasmo collettivo anche le case rimaste po’ più vuote di prima”.