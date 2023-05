Ventimiglia: domani lavori a una cabina elettrica e ripercussioni sul servizio di distribuzione dell'acqua

A causa di alcuni lavori urgenti sulla cabina di trasformazione elettrica di via De Amicis a Ventimiglia (di E-Distribuzione) potranno verificarsi, tra le 8,30 e le 12,30 di domani, si potranno verifica disservizi sulla rete di distribuzione dell'acquedotto.

In particolare nelle zone di: Trucco, Bevera, Calvo, Porra, corso Limone Piemonte e via Gallardi. I tecnici di Rivieracqua stanno eseguendo manovre sulle condotte per limitare i disagi all'utenza, ma non sono esclusi cali di pressione e, in alcune zone, della temporanea sospensione della fornitura idrica.

Concluso l'intervento ed alla ripresa del servizio, come sempre potranno manifestarsi casi di opacità nell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.