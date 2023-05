Sanremo: job shadowing, progetto 'Erasmus Plus' per alcuni docenti turchi al Liceo 'Cassini'

Il Liceo Cassini di Sanremo ha ospitato, in questi giorni, quattro docenti del Direttorato provinciale di Bursa, in Turchia, impegnati in attività di job shadowing nell'ambito del progetto ‘Erasmus Plus’.

Le giornate, introdotte da un breve concerto della sezione musicale del Cassini che ha suonato i rispettivi inni nazionali, sono state intense e stimolanti grazie al programma predisposto dai docenti e dalla dirigente del liceo e ha visto i colleghi stranieri impegnati in attività di osservazione e conoscenza del sistema scolastico italiano e visite alla scoperta delle e bellezze naturali e artistiche del territorio. I colleghi stranieri hanno assistito a lezioni in diverse discipline (italiano, arte, matematica, fisica, inglese) svolte in modalità CLIL dai docenti del liceo Cassini, complimentandosi per il comportamento e l’interesse dimostrato dai nostri studenti durante le lezioni.

I professori ospiti hanno inoltre intrattenuto gli alunni italiani con notizie, curiosità, aneddoti sulla Turchia, sulla regione e sulla città di Bursa e naturalmente sulle loro attività quotidiane di docenti. Pur nella sua brevità, questa esperienza di job shadowing è stata straordinaria perché ha consentito di vivere in prima persona una realtà totalmente diversa, arricchendo reciprocamente i docenti dal punto di vista professionale e personale.

I docenti del Cassini presto ricambieranno la visita grazie all'attività di scambio prevista in Turchia il prossimo autunno.