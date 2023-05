Imperia: lavori sul nuovo ponte del Prino, Mario Re "Continuano a isolare il centro della frazione dalle aree circostanti”

“A Piani di Imperia i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Prino continuano a isolare il centro della frazione dalle aree circostanti”.

Interviene così Mario Re, capolista della lista ‘Imperia senza padroni’ che si chiede: “In occasione della tornata elettorale del 14/15 maggio, in quale modo gli elettori potranno raggiungere Il seggio ubicato nella sede della Scuola Elementare in Via della Chiesa”.

“Senza allestire un servizio di trasporto navetta - dice Re - di fatto si taglia fuori un numero considerevole di elettori, ma magari l'astensionismo giova a qualcuno...".