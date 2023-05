Elezioni Imperia, Scajola chiude la campagna elettorale con un aperitivo e un comizio

“Pronti a chiudere insieme la campagna elettorale per Claudio Scajola sindaco”. Polis invita tutti i cittadini di Imperia a un doppio appuntamento. Domani, giovedì 11 maggio, alle 18, presso piazza Fratelli Serra, a Porto Maurizio, un aperitivo per stare insieme e lanciare il rush finale per le ultime ore di campagna elettorale.

Venerdì 12 maggio, sempre alle 18, è invece in programma il comizio di chiusura in piazza San Giovanni a Oneglia.

“Ritroviamoci tutti per ribadire ancora una volta che vogliamo andare avanti insieme per il bene di Imperia con Claudio Scajola sindaco” concludono da Polis.