Bordighera: domenica prossima alla Spianata del Capo la premiazione del concorso 'Mamma in poesia'

E’ in programma domenica prossima alle 19.30 a Bordighera la premiazione del concorso “Mamma in poesia”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bordighera e rivolto alle scuole cittadine.

La cerimonia si terrà sulla Spianata del Capo, nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio. Saranno proclamate le tre classi vincitrici che, secondo il giudizio della commissione nominata a cura dell’Istituto Comprensivo Bordighera, hanno dedicato alla figura della mamma il pensiero più bello. I premi, per l’acquisto di materiale didattico, sono del valore di € 400 (prima posizione in classifica), € 300 (seconda posizione) ed € 200 (terza posizione).