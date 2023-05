Ventimiglia: grande successo per lo spettacolo Vincenzo Bocciarelli tra pittura, teatro e poesia

Non capita tutti i giorni di assistere ad uno spettacolo teatrale durante il quale un attore passa con disinvoltura dalla recitazione di testi teatrali, poesie e l’esecuzione dal vivo di un’opera pittorica. Tutto questo e molto di più ha preso vita in una delle sale più suggestive del Museo MAR di Ventimiglia domenica 7 maggio quando Vincenzo Bocciarelli da vero acrobata dell’anima si è esibito davanti ad un pubblico attento ed emozionato.

"Nel buio della sala la performance incomincia con le immagini sul grande schermo di una delle interviste televisione più toccanti quando l’attore di origine lombarda ma cresciuto e formatosi a Siena, si è commosso pubblicante parlando dei suoi genitori. Dopodiché l’attore con occhiali scuri in abito blu in morbido lino entra declamando la lettera ambientata a Ventimiglia, tratta dal romanzo epistolare Jacopo Ortis di Foscolo, brani dal Corsaro nero non a caso Conte di Ventimiglia, oltre alle parole immortali di Shakespeare, Leopardi, Goethe" - raccontano gli organizzatori dello spettacolo.

Inoltre Lunedì 8 maggio Vincenzo Bocciarelli è stato ospite presso l’Aula Magna del Liceo Cassini di Sanremo per un incontro con le scolaresche del liceo frequentato da Italo Calvino; presentando il suo libro Sulle ali dell’arte ha offerto ai numerosi studenti un’importante testimonianza di vita e arte da vero life coach.

"Si ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno supportato il progetto, in particolare il Comune di Ventimiglia, lo staff del Museo MAR della città di confine, Olga dell’Hotel Villa Miki di Bordighera, Ca du Cardelin di Trucco, Casa di Raffi Sanremo, Caffetteria La Nuova Olivia di Ventimiglia, Bar La Palma di Sanremo, Ristorante Dall’Italiana di Bordighera .Tra le prossime tappe del tour lo spettacolo approderà a Roma l’8 luglio alle 21.30, nell’ambito della Manifestazione Lungo il Tevere" - commentano gli organizzatori.