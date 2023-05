Santo Stefano al Mare: ha preso il via il percorso della Scuola primaria per ottenere la Bandiera Verde

La scuola di Santo Stefano al Mare, anche quest’anno, ha intrapreso il percorso per ottenere la Bandiera Verde.



"Gli insegnanti della scuola primaria di Santo Stefano al Mare anche quest’anno - si spiega nel comunicato - hanno deciso di intraprendere il percorso per ottenere la prestigiosa bandiera verde della FEE, che a come obiettivo primario la diffusione di buone pratiche tra gli studenti, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione.



La scuola di Santo Stefano ha conseguito la prima bandiera verde nel 2017, ed è stato uno dei primi istituti della provincia di Imperia ad ottenere questo riconoscimento, confermato anche negli anni a seguire.



Quest’anno il progetto è incentrato sulla corretta alimentazione e sull’importanza di praticare sport, elementi fondamentali per trasferire ai bambini uno stile di vita sano e stimolare l’abbandono di comportamenti errati.



Il progetto è iniziato a gennaio, nella prima fase sono state volte delle lezioni teoriche, durante le quali sono stati forniti agli alunni concetti basilari per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano e sulle principali nozioni in tema di alimentazione. A seguire ciascuna classe ha svolto delle attività pratiche, diversificate in base all’età degli alunni.



Infine, la scuola sta realizzando un manifesto digitale dove verrà esposto l’eco codice, che i ragazzi hanno appreso durante il percorso: Tale lavoro verrà divulgato sia sul sito della scuola e sia all'intera cittadinanza con la collaborazione del comune di Santo Stefano al Mare".