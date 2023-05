Dolceacqua, record di presenze al castello dei Doria nei mesi di marzo e aprile

Parte alla grande la stagione primaverile a Dolceacqua: con l’arrivo delle giornate più miti sempre più persone hanno scelto come meta per una vacanza od una gita fuoriporta il noto borgo medievale. A parlare chiaro sono le cifre riguardanti gli ingressi al Castello dei Doria, che hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2022, un incremento del 31% nel mese di marzo ed addirittura del 46,43% in quello di aprile.

“Siamo molto soddisfatti di questi dati - commenta il sindaco Fulvio Gazzola - sia perché ci indicano come il prodotto turistico offerto da Dolceacqua sia vincente, sia perché confermano che gli investimenti fatti fino ad ora al castello sono stati azzeccati e produttivi. Tra tutti, voglio ricordare l’installazione della sala multimediale Doria Grimaldi, che racconta i 500 anni di vicende storiche tra le due famiglie (che verranno celebrati il 3 novembre con la firma di un gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua, ndr), e le migliorie apportate in occasione della mostra “Monet, ritorno in riviera” del 2019”.

Nei prossimi mesi, proprio in occasione degli eventi collaterali al gemellaggio, il Castello dei Doria ospiterà la mostra fotografica “Monaco - Dolceacqua 500” dell’artista Julien Spiewak, e, più avanti, una mostra in collaborazione con il Museo Antropologico di Monaco, oltre naturalmente agli eventi estivi organizzati in collaborazione con il Centro Culturale.