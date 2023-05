Ventimiglia, Marco Bucci a sostegno di Flavio Di Muro: "È stato lui a scrivere il decreto Genova" (Foto e Video)

"Flavio mi ha aiutato in tante cose importanti, come il decreto Genova che ha scritto tutto lui. È merito suo se le parole hanno funzionato e ha fatto una grande differenza. Abbiamo di fronte una persona che se ne intende, che ha vissuto esperienze sulla sua pelle e ha vinto una battaglia. Sono sicuro che se diventerà sindaco si tirerà su le maniche e farà la stessa cosa per la sua città. Quello che conta è il risultato finale. Noi siamo qui a servire i cittadini e dobbiamo fare quello che i cittadini ritengono opportuno". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, oggi in visita a Ventimiglia per dimostrare il suo appoggio alla candidatura di Flavio Di Muro a sindaco della città di confine.

"Le elezioni non si vincono da soli ma uniti. Se c'è questo obiettivo si può lavorare insieme. Si può iniziare a lavorare in parallelo. Ho estrema fiducia del lavoro che farà – prosegue Bucci - perché lui sa cosa fare. Bisogna metterci la faccia e lui la sta mettendo. Bisogna avere spirito di comunità e lo spirito di comunità ha bisogno di un esempio: il sindaco. Per innalzare il livello della città sono necessari grandi e piccole opere ma è fondamentale il rapporto con il sindaco. Il primo cittadino non può non ascoltare i cittadini e così si crea un rapporto. Io ho creato la 'colazione col sindaco'. Ventimiglia la conosco ma non tanto. Conosco il porticciolo perché sono un velista. Ventimiglia è una bellissima città e c'è un clima fantastico. Qui c'è la possibilità di fare una grande opera. Le cose crescono bene soltanto se poi c'è ricaduta economica, turistica, culturale e commerciale. Alla fine tutti hanno benefici. C'è da fare un bel progetto e Regione e Anci sono pronti ad aiutare. Anci è disposta a investire nei comuni, non esitate a chiedere".

"Ho un rapporto storico con Marco e la sua presenza qui oggi è oltre che politica. Per me è un grande onore da ventimigliese avere il sindaco del comune di Genova”. Lo ha detto Flavio Di Muro, candidato sindaco di Ventimiglia, in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco. “È un motivo di grande soddisfazione – prosegue - visto che rappresenta un modello amministrativo del fare. Noi abbiamo poco personale, un bilancio limitato ma abbiamo possibilità di partecipare a bandi, la città di confine deve riposizionarsi sui tavoli nazionali. Abbiamo parlato con Marco di diversi temi. Sono contento di essere qui con lui oggi".

Il candidato sindaco Flavio Di Muro ha poi accompagnato il sindaco di Genova Marco Bucci alla passerella per un sopralluogo. "Sulla passerella - sottolinea Di Muro - abbiamo deciso di mettere nero su bianco l'impegno che ci prendiamo. Tutti vogliamo ricostruirla ma dobbiamo farlo veramente. Si potevano fare altre scelte? Probabilmente sì. Il progetto che riceveremo è particolarmente caro e di difficile compimento. La sua realizzazione è per noi una priorità. La nostra proposta è di rivedere il progetto, una delle prime azioni che faremo è di convocare la ditta per chiedere di farlo meno impattante e meno costoso. Dobbiamo rivedere il progetto in essere, rendendolo esecutivo, meno oneroso e al contempo sostenibile. Partiremo con celerità, recuperando il tempo perso, oltre ogni promessa e annuncio, e cercheremo di trovare risorse da vari enti: sia dalla Regione che nazionali. Come mi insegna Bucci, è un obiettivo pragmatico e reale".