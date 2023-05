Elezioni amministrative: il sostegno di Azione a Tiziana Panetta (Ventimiglia) e Massimiliano Bassi (Bordighera)

“In un quadro politico nazionale frammentato e litigioso all'interno delle coalizioni e dei singoli partiti, le nostre realtà locali non sembrano fare eccezione. È anche per questo motivo che, come Azione, abbiamo deciso di indicare la nostra posizione sulle importanti elezioni amministrative del prossimo 14 – 15 maggio in provincia, sostenendo la candidatura di Tiziana Panetta a Ventimiglia e di Massimiliano Bassi a Bordighera”. A dirlo dono Carlo Biancheri e Tommaso Barberis, rispettivamente Segretario Provinciale Azione Imperia e Coordinatore Azione Area Intemelia.



“Questi gruppi civici esprimono bene quella necessità di unirsi attorno a un progetto comune, in alternativa ad un bipolarismo che ci ha ormai stomacati con i suoi slogan e le sue sterili polemiche. Esprimono insomma quella distinzione da questa destra e da questa sinistra che di Azione costituisce un tratto identitario fondamentale. Per questo, e per l’approccio serio e concreto che questi gruppi stanno portando avanti in questa campagna elettorale, invitiamo i nostri elettori a scegliere e sostenere questi due candidati e le loro squadre”.