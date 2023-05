Il Vescovo Suetta sulla questione migranti: "A Ventimiglia situazione tranquilla ma i francesi continuano nelle violazioni dei diritti"

Anche il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, ha confermato che la pressione dettata dalla presenza di migranti al confine italo-francese, non è assolutamente aumentata, almeno per ora.

Mentre, a livello nazionale ed internazionale, la preoccupazione sta salendo per gli oltre 1.000 profughi arrivati a Pantelleria dalla Libia, Mons. Suetta ha evidenziato a Radio 24 (in una intervista rilasciata nelle ultime ore) che “Dalle informazioni che abbiamo dalla Caritas – ha detto – non mi pare che siano fondate le ragioni addotte dalla Francia, ovvero che la pressione stia aumentando. Dal nostro punto di vista e per le attività in atto, la situazione è costante con un sali e scendi di arrivi, ma le presenze sono sempre quelle. Venerdì e sabato scorso abbiamo registrato circa 120 passaggi al centro Caritas mentre abbiamo accolto 5 nuclei familiari. Qualche giorno abbiamo qualche picco, non eccessivo, ma la situazione è pressoché costante”.

“Effettivamente, come recitano le cronache nazionali – prosegue il Vescovo Suetta – gli sbarchi al Sud Italia sono decisamente aumentati, ma questo non vuol dire che tutti i migranti scelgano di dirigersi a Ventimiglia, in vista di un passaggio verso la Francia”.

Non è cambiato l’atteggiamento della polizia francese, nonostante i respingimenti costanti e il mancato rispetto delle normative internazionali, visto che vengono rimandati indietro anche minorenni soli: “Assolutamente si, anche se a seguito di questo ultimo scontro diplomatico italo-francese, ci si attendeva che i controlli più attenti potessero disturbare i passaggi dei lavoratori frontalieri ma così non è stato. Il vero problema, anche se è solo un aspetto di quello complessivo, è quello che i francesi sono totalmente chiusi al passaggio dei migranti, che creano un vero e proprio ‘tappo’ al confine”.

Il Vescovo ha nuova lanciato una nuova accusa al governo francese, che prosegue negli abusi: “Sta proseguendo in quello generico, che ha sospeso Shengen, in un contesto europeo in cui si parla sempre più di affrontare comunitariamente il problema. E poi vi sono delle violazioni più grandi, nei respingimenti e nelle modalità dei controlli. Nelle scorse estati diverse associazioni hanno denunciato la presenza di profughi in container e in condizioni disumane di diversi migranti in attesa dei controlli. Ma soprattutto i respingimenti dei minori, spesso con metodi poco rispettosi. Negli anni scorsi abbiamo anche avuto testimonianze di auto ‘civetta’ della gendarmeria francese che, entrati in Italia nell’entroterra, abbandonavano minori da soli. Credo che sia scorretto sia sul piano del diritto ma soprattutto anche su quello umano”.