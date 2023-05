Sanremo: le congratulazioni del sindaco Biancheri per la vittoria della Riviera Volley Grafiche Amadeo

“Nella giornata di ieri è stata scritta un'altra bella pagina di sport a Sanremo”. Così il sindaco Alberto Biancheri a commento della vittoria di ieri della Riviera Volley Grafiche Amadeo valsa una storica promozione in B, che mancava da oltre trent’anni.

“In una città che solo qualche settimana fa ha festeggiato la storica promozione in C del calcio femminile con le Sanremo Ladies - continua il sindaco - ieri si è potuta celebrare la promozione in B della pallavolo maschile con i ragazzi della Riviera Volley Grafiche Amadeo. Un risultato veramente importante per Sanremo e l’intero ponente ligure. Alla presidenza, allo staff tecnico e ai ragazzi, le mie congratulazioni. Sanremo è orgogliosa di voi: bravi!”.