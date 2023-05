Taggia: sabato prossimo a 'Meditaggiasca' la presentazione del libro 'Belsito e la sua scuola, cenni su Beuzi'

A Meditaggiasca, sabato prossimo dalle 14.45 alle 15.45 presso la sede della Fondazione Maria Caterina Pizzio - Alberto Rovera in via Soleri 11. Si terrà la presentazione del libro 'Belsito e la sua scuola, cenni su Beuzi' frazione del Comune di Taggia, scritto da Luigi Lupi, insegnante. Ristampa anastatica a cura di Antea Edizioni.

Era il 1929 quando l'autore si presentò alla Pia Società San Paolo per proporre la storia di Beuzi e dei suoi abitanti… Perché un sacerdote-insegnante in quegli anni si prese a cuore l'idea di fondare una scuola in un contesto rurale e fuori da Taggia? Per saperne di più, il pubblico è invitato a Meditaggiasca.

Condurrà l'incontro Mauro Olivieri designer, affiancato da Angelo Giudici, titolare della casa editrice Antea Edizioni, che ha ristampato recentemente il libro, ottenendo molti consensi dalla comunità di Beuzi (Beusi) e Taggia.