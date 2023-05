Sanremo: 'Fondali puliti', recuperati due cassonetti di immondizia con una bici e un carrello della spesa (Foto e Video)

Due cassonetti di immondizia e, soprattutto, una bicicletta e un carrello della spesa. Questo il ‘bottino’ dei volontari che questa mattina hanno lavorato, insieme a due sommozzatori professionisti, per l’operazione ‘Fondali Puliti’, classico appuntamento annuale con tutti gli amanti del mare e della natura che si svolge sin dal 2013 (ad eccezione dello stop causato dall'emergenza sanitaria nel 2020).

Scopo dell'iniziativa è stato quello di ripulire il fondale dello specchio acqueo all'interno del porto vecchio di Sanremo, antistante la banchina Stefano Rambaldi. “Fondali Puliti – hanno detto gli assessori Sara Tonegutti (ambiente) e Mauro Menozzi (demanio) - è realizzato grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto e vuole sottolineare il valore dell'attenzione dell'ambiente affinché tutti insieme possiamo contribuire ad un'educazione marina volta al rispetto. Ringraziamo gli organizzatori di Fondali Puliti per l'impegno e la passione profusi ogni anno nell'organizzazione dell'evento”.

La prima edizione, su iniziativa dell'associazione di pescatori sportivi dilettanti “U Luvassu”, ha consentito di raccogliere svariati quintali di rifiuti e, successivamente, ha visto il coinvolgimento di altre realtà e associazioni, in primis il Consolato del Mare di Sanremo che ne ha assunto in seguito l'organizzazione. L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità dei sub Fabio Avagnina ed Andrea Amici, Console del Mare e sommozzatore Vigili del Fuoco.

(Foto di Tonino Bonomo)