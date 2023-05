Celebrity stylist: gli ‘AG’ di Alassio Alessandro e Giorgia prendono il volo

Sono stati scelti come look creator per uno degli eventi musicali dell’anno: dopo il “battesimo” nel backstage del Festival di Sanremo, Alessandro Peisino e Giorgia Fontanetta sono finiti all’Arena di Verona per il VIP service a "Tutti per uno", il maxi concerto de Il Volo.

Oltre ai tre giovani cantanti amati in tutto il mondo, gli “AG parrucchieri” di Alassio hanno curato hair styling e make up di altri grandi artisti coinvolti nel meraviglioso spettacolo presentato da Federica Panicucci lo scorso 1° maggio (con due giorni di replica), tra cui Orietta Berti, Irama e Madame.

“Creare un’immagine vincente – spiega Alessandro - è un lavoro di studio e aggiornamento quotidiano che non si rifà al mashup dei filtri di instagram, ma si basa su tecnica, professionalità e formazione continua”.

Altra riprova della bravura della coppia stylist ai tempi di internet sono proprio il numero di visualizzazioni che i loro look ottengono, come conferma Giorgia: “E’ una grande gioia quando gli artisti hanno piacere di condividere l’immagine e lo stile che hai creato per loro, che di lì a poco diventa virale”.