Ventimiglia: domenica prossima al Museo Archeologico il recital teatrale-poetico di Vincenzo Bocciarelli

Il Museo MAR di Ventimiglia apre le porte, domenica alle 17, al recital teatrale-poetico di Vincenzo Bocciarelli, dal titolo” Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte”, prodotto dalla Compagnia Teatro Helios di Bordighera diretta da Virginia Consoli.

Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte è il terzo appuntamento della rassegna Primavera…che spettacolo! organizzata dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria e l’Istituto Internazionale di Studi liguri, un originale trittico di performances teatrali che unisce idealmente i tre Musei cittadini (Area Archeologica di Nervia; Museo Preistorico dei Balzi Rossi; MAR -Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi).

Lo spettacolo, che vede come protagonista Vincenzo Bocciarelli, è una sorta di passo a due tra la poesia, la pittura e la danza. E’ un one-man show in cui saranno declamati brani del repertorio dell’attore legati dal fil rouge di brani letterari dedicati a Ventimiglia come l’epistola tratta dal romanzo ‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis’ di Ugo Foscolo scritta proprio dalla città di confine o passi dedicati al ‘Corsaro nero’ di Emilio Salgari, originario proprio di Ventimiglia e tanti altri poeti e scrittori (Lalla Romano, Giacomo Leopardi, William Shakespeare e altri) e si ispira al Teatro Totale di matrice futurista con l'impiego di filmati che danno corpo alle emozioni e alle parole recitate.

Lo spettacolo che ha già riscosso un grande successo in numerose città italiane, è tratto dal primo libro scritto da Bocciarelli stesso dal titolo ‘Sulle ali dell’arte’ nel 2020 in piena pandemia da Covid-19. Caratteristica dello spettacolo è la realizzazione di un quadro live da parte dell’attore che è anche pittore, il cui ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza alla Onlus ‘Operazione cuore’.

Il reading avrà due importanti corollari il giorno dopo: Vincenzo Bocciarelli sarà ospite lunedì alle 10.30 nell'Aula Magna del Liceo Cassini di Sanremo per un incontro con gli studenti e, sempre a Sanremo, sarà il protagonista di un aperitivo letterario presso il Bar la Palma alle 17.30. Durante tutti questi incontri sarà possibile acquistare ‘Sulle ali dell’arte’ a prezzi promozionali.