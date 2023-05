Sanremo: lo storico Marcello Flores ospite di ‘Interviste in Villa’ al Liceo Cassini (foto)

Nell’aula magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini di Sanremo si è tenuto l’incontro con lo storico Marcello Flores. Dopo l’introduzione musicale e i saluti istituzionali, il professore ha riflettuto insieme ad alcuni studenti del Liceo sull’attuale tematica del conflitto russo-ucraino, ma non solo.

Si è parlato infatti anche del grande passato storico di queste due nazioni indagando anche le motivazioni che hanno portato Putin ad invadere l'Ucraina. Si è poi affrontato il tema delle guerre e del genocidio, di cui Flores si interessa particolarmente (infatti tra i suoi libri spicca “Il genocidio”).



Alla luce del recente 25 aprile, si è discusso anche di fascismo e, più specificatamente, di come questa visione politica sia sorta proprio in Italia, come esplicita nel suo recente saggio “Perché il fascismo è nato in Italia”.

Conclusasi la lezione, gli studenti del liceo hanno omaggiato il professor Flores per la lezione e Pietro Zampedroni, moderatore dell'incontro e giornalista di SanremoNews, per la formativa esperienza giornalistica che quest’ultimo ha offerto.