Badalucco: da domani al 27 maggio alla galleria UpArte vicino al Duomo la mostra 'Arte 'r' Native'

Da domani al 27 maggio, a Badalucco, si svolge la mostra ‘Arte ‘r’ Native’, alla galleria ‘UpArte’ vicino al Duomo nell'omonima piazza.

I locali storici, ampi e suggestivi, raccoglieranno le opere di tre artiste,che si esprimono con tre linguaggi differenti (pittura Davila Rossi, fotografia artistica Lucia Canepa, ceramica e decorazione Puni Albin) ma unite dall'amore per tutto ciò che è bellezza,armonia e magia.

In primis tre amiche con percorsi artistici e di vita completamente diversi che si sono trovate e riconosciute a livello di anime..il titolo è un gioco di parole fra arte,alternative e native. I premi vinti,le esposizioni fatte,in alcuni casi in sedi prestigiose, poco importanti, quello che le interessa e condividere questa nuova esperienza per la loro crescita personale, artistica e soprattutto umana. Il vernissage domani alle 17.30.