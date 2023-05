Sanremo: il cordoglio del Presidente del Consiglio Il Grande per la scomparsa di Tommaso La Mendola

Il Presidente del Consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande si unisce al cordoglio espresso dal sindaco Biancheri per la prematura scomparsa di Tommaso La Mendola, ex segretario generale del Comune di Sanremo.



“Sempre presente e attento, si è distinto per impegno e serietà professionale. Di Tommaso La Mendola mi piace ricordare la disponibilità e la dedizione, motivi per cui ho voluto consegnargli una targa della Presidenza del Consiglio in occasione del pensionamento, per ringraziarlo del lavoro svolto. Soltanto pochi giorni fa abbiamo avuto uno scambio di messaggi con la promessa di incontrarci al più presto. Con questo ultimo ricordo, desidero esprimere la mia personale vicinanza alla famiglia”.