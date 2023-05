Ventimiglia: il Commissario Straordinario accoglie la richiesta di Confcommercio per la creazione dell’elenco delle 'Botteghe Storiche'

Il Commissario Straordinario del Comune di Ventimiglia Dott. Samuele De Lucia ha accolto la richiesta avanzata dalla Confcommercio, relativa alla creazione dell’elenco delle Botteghe Storiche.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi: “Le Botteghe Storiche sono parte integrante della storia della città; il loro riconoscimento, pensato per valorizzare il piccolo commercio, sarà sicuramente un elemento di attrattiva del territorio. Assegnando una specifica qualifica a quelle attività che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un elemento distintivo della tradizione locale, caratterizzando, con le proprie peculiarità (insegne, vetrine, arredi) l’offerta commerciale del nostro territorio, si ha a disposizione un'arma in più contro la crisi economica. Inoltre, grazie a questa individuazione, le attività in possesso del marchio “Botteghe Storiche” potranno accedere al contributo a fondo perduto. Per questo, nell’esprimere viva soddisfazione per la decisione del Commissario Straordinario dott. De Lucia, desidero ringraziarlo sentitamente per aver accolto la nostra istanza”.