Imperia Rinasce chiede chiarezza sul progetto Aurelia Bis: "Progetto importante, serve infomazione"

"Nelle scorse settimane avevamo già sollecitato l’amministrazione a fare chiarezza sul progetto dell’Aurelia bis, un’infrastruttura di importanza primaria sulla quale la cittadinanza ha il diritto di essere informata".

Interviene in questo modo 'Imperia Rinasce', che prosegue: "Ad oggi non è ancora dato sapere quali siano le modifiche migliorative, per le zone di Prino, Artallo e Oliveto (svincolo Imperia Est), annunciate dal Sindaco ma mai esplicitate".

"Trattandosi di una questione che riguarda tutta la cittadinanza - termina IR - e che avrà un impatto rilevante sul futuro della città, ci chiediamo come mai l’amministrazione, più volte interpellata, si ostini a non esprimersi. Riteniamo sia necessaria una maggiore trasparenza".