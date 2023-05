Ventimiglia: il 7° memorial 'Simone Terrana' solo parzialmente disturbato dal meteo incerto

Pubblico delle grandi occasioni, ieri a Ventimiglia per il 7° memorial Simone Terrana, evento motoristico a scopo solidale per ricordare il giovane frontaliero deceduto in seguito ad un male incurabile.

L'associazione ‘Team Piegavalvole’, presieduta da Nico Martinetto, nonostante l'incertezza dettata dalle previsioni metereologiche ha deciso comunque di proseguire con l'allestimento del tracciato che ha visto i piloti o semplici appassionati locali lanciarsi durante l'intera giornata in evoluzioni quasi funamboliche.

"Nonostante la pioggia - dichiara Martinetto - devo ringraziare tutti (spero di non dimenticare nessuno) quelli che si sono prodigati per la riuscita del nostro memorial. Devo quindi esprimere tutta la mia gratitudine al commissario straordinario del comune di Ventimiglia dott. Samuele De Lucia per aver autorizzato e patrocinato la manifestazione, l'ufficio tecnico e l'ufficio manifestazioni del comune di Ventimiglia, le maestranze comunali, la polizia locale, la ditta Tecknoservice, il responsabile e la squadra comunale della protezione civile di Ventimiglia, la Croce Verde, tutti gli sponsor, lo speaker Agostino Orsino, Dj Vevo e la famiglia Goffredo. Ringraziamo naturalmente anche tutti gli equipaggi, il pubblico e chi ha fatto la propria offerta per usufruire del rallytaxi, probabilmente la pioggia ha fatto diminuire il numero di persone rispetto a quante solitamente partecipano a questo evento. Ci scusiamo se abbiamo creato qualche disagio, ma lo facciamo per una buona causa.

Come di consuetudine per ricordare Simone, il direttivo ha deliberato che sarà l'istituto Gaslini a beneficiare di quanto raccolto nella giornata odierna che ammonta a 2.500 euro. “Grazie a tutti – termina Martinetto - ma soprattutto ai miei ragazzi, senza di voi tutto questo non sarebbe possibile: Angelo Filiberto, Mimmo Cannizzaro, Fabio Pompetti, Alberto Ravazzi, Mariano Pirrera, Stefania Lombardo, Claudio Romeo, Lara Lombardo, Paolo Porqueddu, Alessandro Risi, Mattia Cicerone, Giuliano Cassini, Raimondo Figus, Vincenzo Zagari, Federico ed Irene Pirrera, Gabrio e Virginia”.