Sanremo: Villa Ormond in Fiore 2023, la passione per i fiori vince sul meteo

In chiusura di seconda giornata di evento possono essere tratte le prime conclusioni. A dispetto delle previsioni meteo avverse la manifestazione ha registrato il tutto esaurito in tutte le collaterali e il record complessivo di presenze nell’arco della settimana (superati i 15.000 visitatori). Dall’analisi dei dati social e dalle interviste effettuate dagli studenti dell’Istituto Superiore Ruffini-Aicardi, è risultato un numero importante di visitatori da Lombardia e Piemonte, oltre che, ovviamente, dalla Liguria. Numerosi i francesi e gli ospiti dall’Europa orientale.



“Siamo davvero soddisfatti. Il consenso sulla manifestazione è unanime - spiega Livio Emanueli, responsabile della Fondazione Villa Ormond -. I fiori forniti da Mercato dei Fiori di Sanremo sono stati i veri protagonisti della manifestazione e la loro qualità ha permesso che anche l’ultimo dei visitatori potesse ammirarli nel pieno del loro splendore. Sebbene il rapporto con il Comune e con la Regione sia sempre stato alla base del successo dell’evento, da quest’anno verrà istituito un tavolo comune finalizzato al coordinamento delle due manifestazioni Sanremo in Fiore e Villa Ormond in Fiore. Questo contribuirà a consolidare quanto costruito nei primi cinque anni di evento”.