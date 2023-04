Elezioni a Imperia: la candidata Rita Elena "Valorizziamo i musicisti con una sala prove ed eventi in città"

"La musica è vita, piacere, armonia, ma soprattutto gioia e partecipazione". Sono le parole di Rita Elena, candidata di Insieme con Scajola Sindaco nelle elezioni di Imperia.



"Chi mi conosce sa che ho una vera e propria passione per la musica, amo la ritmica e suono il sassofono. - aggiunge - Mancano ormai pochi giorni al voto e ho deciso di condividere con tutti voi la mia idea di città viva attraverso una proposta concreta che valorizzi le creatività nascoste di centinaia di musicisti che come me vivono per la musica e che caparbiamente coltivano, ed inseguono, il loro sogno. A mio parere i problemi sostanzialmente sono due. La mancanza di una Sala Prove e riuscire a portare finalmente la musica per le strade".



"Nel primo caso la sinergia tra Comune e privati è fondamentale. - analizza - Nel secondo invece, è essenziale che il Comune inserisca tra i suoi numerosi eventi, serate dedicate alla musica in strada dove coinvolgere tutti i nostri artisti. Ad Imperia sono presenti numerose band e solisti che si rifanno ai generi più diversi. Rock, lounge, folk, blues, jazz, funky, reggae, pop, celtica, etnica, oltre a diversi gruppi molto noti che si dedicano al cantautorato italiano riproponendo cover di artisti d’eccellenza come Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Musicisti bravissimi che purtroppo il più delle volte non sanno dove andare a provare o esibirsi".



"Dobbiamo riuscire a riempire le nostre belle piazze di ragazzi, famiglie con bambini, giovani e meno giovani che in un momento di aggregazione, divertendosi, possano esprimere in piena libertà tutta l’esuberanza delle loro vite. - afferma Rita Elena - Un programma di spettacoli da maggio ad ottobre che preveda una volta alla settimana una serata evento dove tra Oneglia e Porto Maurizio includendo le borgate, gruppi musicali o solisti sparsi nella città si esibiscano simultaneamente. Un cammino itinerante per cittadini e turisti, dove tutti, nessuno escluso, possano godere di una serata leggera, all’insegna dell’allegria e della buona musica. Una città VIVA è una città in salute. La proposta è semplice. Tanta musica che riempia le nostre strade riversando positività su tutti noi. Una gioia per gli occhi e una delizia per la mente, il cuore e il buonumore".



"La felicità sta nelle piccole cose e noi abbiamo l’obbligo di essere felici perché lo dobbiamo alla vita che ci è stata donata con tanto amore. Se me ne darete la possibilità porterò avanti il progetto della Sala Prove e lavorerò affinché anche ad Imperia, in “certe notti”, ovunque si possa ascoltare della buona musica. Questa è una scommessa che voglio vincere! Un impegno quotidiano per ciò che conta davvero. La mia gente".