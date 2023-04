Sanremo: "Un poster per la pace", oggi la premiazione degli studenti per il concorso Lions

Si è svolta oggi la premiazione dei ragazzi vincitori del concorso "Un poster per la pace". Il primo premio è stato aggiudicato a Nicolò Barone della classe 2°A di Ospedaletti che ha accompagnato il disegno con la frase “Mantenere la pace è un grande impegno e bisogna lavorare tutti per conservarla. La Pace è vita”. Il suo disegno si è inoltre classificato 4° pari merito a livello distrettuale , vale a dire su alcune migliaia di disegni presentati dai 61 clubs del distretto 108 Ia3. Al secondo posto Sofia Turchi della 2ª D scuola Nobel Sanremo: “Non esiste vincitore se non c’è collaborazione, aiuto e conforto ai più deboli”. Al terzo Aurelio Salsi della classe 2ª D di Ospedaletti: “Se c’è Pace c’è serenità, rispetto, libertà ma soprattutto altruismo”.



L'iniziativa organizzata dal Lions Club Sanremo Matutia ha visto la partecipazione alla cerimonia dell’assessore del comune di Sanremo, Sara Tonegutti, delle autorità Lions Distrettuali, Vincenzo Benza, prossimo governatore, Gianni Rebaudo che ha già ricoperto il ruolo in passato, Gianni Ostanel, past President del Club Matutia, delle insegnanti e della direzione del Museo, nonché di numerosi soci del Club stesso.



Il socio del Sanremo Host Roberto Pecchinino ha invece generosamente supportato la parte tecnica e mediatica della mattinata. Per il Club Lions organizzatore Sanremo Matutia, il service è stato promosso e presentato da Elena Lanteri Cravet, Officer Distrettuale, come negli anni precedenti. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente di Ospedaletti, Sanremo e Coldirodi hanno dato vita ad un evento destinato a far riflettere su un tema che, per quanto all’ordine del giorno in qualsivoglia contesto, deve essere sempre al centro dell’attenzione di quelli che saranno i cittadini di domani.



"Sono ormai più di trent’anni che i Lions sponsorizzano nelle scuole di tutto il mondo il Poster della Pace, un concorso di disegni molto speciale ideato per sensibilizzare i ragazzi sui temi della Pace, dell’amicizia tra i popoli e della solidarietà. - spiegano gli organizzatori - Il tema di quest’anno era “Guidare con compassione” un argomento non certo facile da rendere in un’ immagine per giovani di 11, 12 e 13 anni, ma che spesso sono in grado di esprimerelo più apertamente ed in maniera più diretta degli adulti.In Italia vi hanno partecipato quasi 150.000 adolescenti , 600.000 nel mondo, comunicando la loro idea di come un futuro di Pace possa essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole. Messaggi che hanno un forte impatto perchè mostrano a noi adulti come, senza l’uso delle parole, possano essere trasferiti in un disegno concetti di una profondità che stupisce e commuove".



"Al di là delle capacità artistiche di ognuno, tutti i disegni hanno evidenziato un profondo desiderio di Pace e di solidarietà ed hanno perciò meritato di essere esposti nelle sale del Museo per premiare il grande impegno dimostrato.Il compito della giuria che ha analizzato i disegni, composta anche da un celebre vignettista, dalla prof. Alice de Andreis e da altri non è perciò stato facile. L’incontro si è aperto con una esibizione dei ragazzi del plesso accompagnati e preparati dalla loro insegnante di Musica , la prof. Liliana Flora. Questi hanno eseguito con il flauto dolce cinque pezzi musicali dopo solo pochi mesi dall’inizio del corso. E’ seguita quindi la proiezione delle opere dei vincitori internazionali da ogni parte del mondo, per far conoscere come il concorso abbia coinvolto tutte le scuole del pianeta".



"Ad altri 12 ragazzi i cui disegni sono stati riconosciuti meritevoli di un premio di merito è stato donato materiale scolastico dalla cartolibreria SIBILLA di Imperia e Sanremo che ha sponsorizzato il contest. Un ringraziamento sentito da parte di tutti va però alla prof. Renata Zanon per l’impegno profuso nel seguire le classi con lo svolgimento delle opere ed ai fiduciari degli istituti di Coldirodi, Ospedaletti e Sanremo insieme agli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi al Museo.Grazie anche alla dott. Silvia Pavanello, responsabile del Museo Civico che ha messo a disposizione la sala conferenze".