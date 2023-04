Un lettore ci ha scritto per segnalare la presenza di grosse chiazze nere in mare tra Mentone e Ventimiglia.

"Oggi tornando da Monaco, tra Mentone e Ventimiglia, ho notato delle grosse chiazze nere in mare" - segnala un lettore, A. M. - "Mi sono preoccupato temendo fosse petrolio ma avvicinandomi mi sono accorto che non lo era, comunque non sono riuscito a capire cosa fosse".