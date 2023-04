Imperia verso le elezioni: Polis: “Con Claudio Scajola Imperia è sempre di più Città dello Sport”

“Imperia si sta caratterizzando sempre di più come Città dello Sport. Accanto al sindaco Claudio Scajola, continueremo a investire sugli impianti sportivi per dare a società e appassionati strutture moderne e funzionali”.

Interviene in questo modo Polis, l’associazione che sostiene la candidatura di Claudio Scajola alle prossime elezioni ad Imperia. “È già visibile la trasformazione a uso sportivo degli ex Capannoni militari di Borgo Prino – prosegue - che stanno diventando uno spazio al coperto per allenamenti e riscaldamenti accanto alla rinnovata pista di atletica. Nell’antistadio del ‘Ciccione’ nascerà una cittadella dello sport per l’attività fisica di giovani e anziani e aprirà un polo dell’outdoor in località San Lazzaro. Terminerà l’intervento di riqualificazione della Palestra Maggi e il campo da rugby sarà potenziato, con la realizzazione di spogliatoi, tribune e altri servizi, per renderlo idoneo a ospitare partite di Serie A. Lavoreremo in stretta sinergia con tutte le Società Sportive locali, con le Federazioni e il CONI per valorizzare i nuovi impianti, nell'ottica di una collaborazione continuativa che favorisca flussi turistici legati alle manifestazioni sportive”.

“Accanto alla parte agonistica – termina Polis - vogliamo incentivare la pratica sportiva amatoriale, al fine di valorizzarne i benefici sia tra i più giovani che tra le persone più anziane. I nostri poli sportivi devono essere sempre più luoghi di aggregazione e crescita sociale, anche attraverso la collaborazione delle scuole e delle associazioni di volontariato”.