Imperia Rinasce: "Il 25 aprile l’unico museo della città aperto per sole tre ore era la Villa Grock"

Lo scorso 25 aprile, giornata di festa, mentre il Ministero della Cultura ha reso fruibili gratuitamente gran parte dei musei statali, a Imperia l’unico museo della città aperto, per sole tre ore, era la Villa Grock.

“L’amministrazione – sostiene Imperia Rinasce - più volte si è vantata dell’offerta culturale che in questi anni è riuscita ad offrire alla città, ma è un’offerta piuttosto scarna, soprattutto per un’amministrazione il cui obiettivo era quello di rendere Imperia una città turistica. Ci chiediamo se non sia opportuno iniziare ad investire per rendere davvero fruibili il più possibile le attrattive della città. Ridiamo vita a Imperia, il 14 e il 15 maggio vai a votare!”