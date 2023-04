La gelateria Lollipop fa il bis e apre anche alla Foce

Dopo piazza Colombo, da sabato 29 aprile, Lollipop duplica a Sanremo con un nuovo negozio ai Giardini della Foce, in corso Matuzia, 16. Quali saranno i gusti che verranno proposti nel nuovo punto vendita della nota gelateria sanremasca? Di certo saranno come sempre, fatti con ingredienti artigianali, prettamente stagionali ed a chilometro zero. E forse sarà perfino più piacevole assaporarli in questo nuovo locale, atteso a gran richiesta dalla clientela in questa zona della città dei Fiori. Il titolare Mirco Di Giorgio, insieme ai familiari Adriano Di Giorgio, il gelatiere e Fabrizio Di Giorgio, il pasticciere, vi aspettano per l'inaugurazione sabato 29 aprile dalle 16 alle 18 per festeggiare con un gustoso gelato gratuito e per partecipare all'estrazione di tanti premi e buoni sconto.

Questo nuovo locale per Mirco Di Giorgio ha grande importanza: “La nostra nuova apertura in questa zona è stata motivata dalla grande richiesta dei nostri clienti. Siamo entusiasti di offrire prodotti di gelateria e pasticceria di altissimo livello per soddisfare anche i palati più esigenti. I nostri gelati e prodotti di pasticceria sono realizzati completamente a mano, con ingredienti selezionati e locali per garantire la massima qualità e autenticità”.

Per ogni ulteriore informazione potete chiamare al +39 339 867 6348 oppure visitare la pagina Facebook.

Foto realizzate da Alessio Bruna /Cultid studio