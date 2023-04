Imperia: elezioni, Polis “Asili, scuole e università tra le priorità del programma di Claudio Scajola"

“Asili, scuole e università tra le priorità del programma di Claudio Scajola. Investiamo nei luoghi dove cresce il futuro di Imperia”.

Interviene in questo modo l’associazione Polis, che sostiene la candidatura a Sindaco di Claudio Scajola. “Gli spazi di crescita e formazione – prosegue - di bambini e ragazzi devono rappresentare una priorità per chi amministra. Devono essere luoghi sicuri, moderni, adatti all’apprendimento e alla socialità. Grazie al lavoro svolto dal sindaco Claudio Scajola, che ancora oggi era sui cantieri a visionare queste importanti opere, sono stati investiti o sono già finanziati lavori per oltre 18 milioni di euro sull’edilizia scolastica. Sarà realizzato un nuovo asilo a Piani e sarà ampliato quello presente in Via Vecchia Piemonte. Sarà completamente riqualificato il plesso scolastico di Piazza Calvi, sia negli spazi interni che nella palestra e nell’area del cortile, in modo da permettere di riportare al suo interno lo storico Liceo Classico ‘E. De Amicis’ e l’IPC”.

“D’intesa con i diversi soggetti interessati – termina Polis - sarà realizzato un campus universitario, con alloggi per studenti nell’ex Palazzo di Igiene, e verrà istituito il corso di laurea in Scienze dell’alimentazione-agroalimentare, per mettere a disposizione delle aziende locali del Settore figure professionali appositamente formate e qualificate”.