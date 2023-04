Imperia: degrado e criticità in zona Collarina, Imperia Rinasce "Il mare erode la pista ciclabile " (Foto)

“Diversi abitanti della zona Collarina ci hanno contattato per mostrarci le criticità del luogo. Il primo problema riguarda la ciclabile appena inaugurata, il mare infatti sta erodendo la pista creando il rischio che si verifichi una frana. La questione è stata più volte segnalata al comune, ma i cittadini sono rimasti inascoltati”.

Interviene in questo modo Imperia Rinasce, in relazione ai problemi della zona. “Da notare come – prosegue - sempre sulla ciclabile, sul ponte in Garbella, le ringhiere siano già arrugginite. Un altro problema portato alla luce è la necessità di collegare ufficialmente l’Aurelia alla ciclopedonale, ora infatti il collegamento avviene solo tramite i sentieri che sono pericolosi perché inducono ad attraversare la strada dove l’attraversamento non è segnalato. Infine, la Strada dei colli, che collega Poggi all’Aurelia, si presenta senza illuminazione e manca di manutenzione.

“Come sempre siamo dell’opinione che non basti ‘fare’ – termina IR - ma si debba ‘fare bene’ e soprattutto che sia necessario il dialogo con i cittadini per non lasciare intere zone abbandonate”.