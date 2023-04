Domani la ricorrenza del 25 Aprile: il pensiero della sezione di Rifondazione Comunista di Imperia

“La Resistenza è un modo di stare al mondo, è impegno costante e necessario. La ricorrenza del 25 Aprile non è solo memoria, non è solo la celebrazione del ricordo di quei giovani e coraggiosi Partigiani che combatterono contro il nazifascismo e resero possibile la scrittura della nostra Costituzione, che è nell’essenza antifascista”.

Sono le parole di Rifondazione Comunista di Imperia, in vista delle celebrazioni del 25 aprile di domani. “Da almeno un trentennio – prosegue - assistiamo a tentativi sempre più evidenti di revisionismo, di rovesciamento delle parole e dei fatti al fine di attribuire una patente di legittimità agli ultimi eredi del Ventennio. La guerra a pezzi che si combatte nel mondo, le nuove ed inquietanti forme di fascismo che dietro una falsa democrazia celano l'intento di riscrivere i rapporti umani con l'inchiostro del razzismo, dell'antisemitismo e del negazionismo, mostrano quanto in realtà il Fascismo non sia mai morto. Sono eloquenti le oscene dichiarazioni uscite dalle bocche delle più alte cariche dello Stato. Tuttavia abbiamo la Costituzione che è il luogo e lo spazio garante dei valori autentici della Democrazia, dell'uguaglianza, della fratellanza tra i Popoli.

“Il Partito della Rifondazione Comunista con i Partigiani e le Partigiane – termina - con gli studenti e le studentesse, con le associazioni, oggi non scappa ma sarà dove i valori della Resistenza e dell'Antifascismo saranno narrati e celebrati”.