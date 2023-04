Sanremo: l’estate si avvicina e il sottopasso dell’Imperatrice è nel degrado tra scritte e cattivi odori (foto e video)

Sembra ormai un problema senza fine. Come ogni anno, con l’avvicinarsi dell’alta stagione, il sottopasso pedonale dell’Imperatrice torna protagonista per il suo stato di abbandono e degrado.

In queste settimane i turisti presenti in città iniziano a utilizzarlo per raggiungere il lungomare e lo scenario è sempre desolante tra scritte, vetrine abbandonate e cattivi odori. Il quadro è sempre lo stesso: i muri sono completamente coperti da scritte di ogni genere, le vetrinate che dovrebbero fare da spot alla città sono al limite della decenza e, in generale, il camminamento sotterraneo dà un’immagine non certo degna della città. E se i sanremesi lentamente si stanno abituando, i turisti restano ogni volta allibiti scattando foto per immortalare un angolo di Sanremo del tutto incoerente con il resto della città.

Anno dopo anno sembra sempre più difficile trovare una soluzione per un sottopasso che dà un generale senso di abbandono.