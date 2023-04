Bordighera: 25 Aprile, nella sede ANPI-UCD una mostra di pubblicazioni sulla Giornata della Liberazione

Per la celebrazione del 25 Aprile, nella sede dell'ANPI-UCD di Bordighera in via al Mercato 8 sarà allestita una mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione.

Sarà visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dal 25 aprile al 7 maggio, dalle 17 alle 19.



Nella stessa sede, il pomeriggio del 25 aprile alle 17.30, verrà proiettato il documentario di Salvatore Vento “Luciano Bolis, dalla Resistenza all'Europa” che ricostruisce la storia del partigiano Luciano Bolis (1918-1993).

L'ingresso è libero.