Taggia: vandali in azione nel parco giochi di via lungo Argentina, distrutto armadietto per la pulizia

Nella notte a Taggia è stato distrutto un armadietto usato per la pulizia dei parchi giochi. La scoperta questa mattina, nell'area per bambini in via lungo Argentina. I vandali hanno letteralmente sfondato il mobile, lasciando a terra le lamiere aperte e il contenuto fatto di scope, sacchetti per la spazzatura e guanti.

L'armadietto era in uso ai volontari del progetto 'Miglioriamo la città'. L'iniziativa partita appena 17 giorni fa, prevede che cinque cittadini tabiesi, individuati dai servizi sociali e con l'ausilio dell'ufficio ambiente, vengano impiegati nella cura e nella pulizia dei parchi gioco per due giorni la settimana, al martedì e al giovedì.

L'accaduto ha lasciato costernati i due assessori, Daniele Festa (ambiente) e Laura Cane (servizi sociali). "È un episodio che lascia l'amaro in bocca - commentano - Quanto successo è grave, non solo per il danno economico. Chi ha agito così ha recato un danno a tutta la comunità. Il Comune si sta impegnando per tenere puliti i parchi giorni e le aree verdi anche con iniziative come 'Miglioriamo la città'. Va detto che anche dalla cittadinanza però ci deve essere attenzione a salvaguardare e preservare il bene pubblico. È nostra intenzione cercare di non interrompere il servizio e ripristinare la struttura in tempo per martedì prossimo, quando i volontari torneranno a pulire questo e gli altri parchi".