Imperia: marocchino tenta di impiccarsi in cella, salvato in extremis dalla Polizia Penitenziaria

“L’episodio risale a mercoledì scorso, con un detenuto di origini magrebine nel carcere di Imperia al 1° piano, ha tentato di togliersi la vita, impiccandosi all’interno della propria cella, salvato in extremis quando era appeso alle grate della finestra, solo grazie al tempestivo, immediato e coraggioso intervento degli agenti penitenziari si è impedito che si realizzasse l’insano proposito”.

Interviene in questo modo il segretario regionale della UilPa penitenziari della Liguria, Fabio Pagani, che racconta quanto accaduto all’interno del carcere del capoluogo. “Il detenuto, magrebino 22enne, giudicabile per reati di rapina in concorso è stato salvato da morte certa, ora ricoverato in ospedale. Non possiamo affidarci solo alla Polizia Penitenziaria, alla fortuna, occorrono uomini e mezzi, può succedere di tutto. Se il DAP non implementa l’organico bisognerà, gioco forza, rivedere le assegnazioni di poliziotti penitenziari negli Uffici e nei servizi complementari. Benchè anch’essi siano essenziali alla vita dell’istituto in questo momento è preminente rinforzare le prime linee. Vogliamo ricordare che a Imperia l’organico previsto dai decreto ministeriale dovrebbe essere di 67 unità di Polizia Penitenziaria, ne sono, invece, effettive 50. Alla fine per garantire i servizi operativi essenziali restano poche unità. Troppo poche!”

“Assolutamente inadeguate a garantire i livelli minimi di sicurezza, ancor più in considerazione – chiude Pagani - che attualmente sono ristretti 69 detenuti in una struttura che potrebbe al massimo contenerne 53. Complimenti alla Polizia Penitenziaria di Imperia! Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate e organici carenti per tutte le figure professionali, solo alla Polizia penitenziaria mancano 18mila unità. Servono misure emergenziali e parallele riforme strutturali che reingegnerizzino l'architettura dell'esecuzione penale e, in particolare, quella carceraria. Il Governo passi dai proclami ai fatti, non c'è più tempo”.