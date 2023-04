Imperia: ieri in tribunale il convegno degli avvocati su Le ragioni dell’astensione, il punto sulla Cartabia'

Si è svolto ieri, nell’Aula Polifunzionale del Tribunale di Imperia, il Convegno intitolato ‘Le ragioni dell’astensione, il punto sulla Cartabia, il comitato territoriale per la separazione delle carriere, i protocolli, la Rivista’.

Il Convegno si è svolto in concomitanza con il periodo di astensione degli Avvocati penalisti (19-21 aprile), deliberato dall’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) il 27 marzo scorso. Durante l’incontro, aperto a tutti gli Avvocati del Foro di Imperia, il Presidente Marco Bosio, ha illustrato le ragioni dell’astensione dalle udienze penali e ha presentato le iniziative a sostegno della cosiddetta ‘separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri per la piena realizzazione del giusto processo’ (ex. art 111 Costituzione) e ha anticipato la creazione di comitati locali volti a sostenere la suddetta riforma, tramite i quali sarà possibile organizzare eventi aperti a tutta la cittadinanza per sensibilizzare l’opinione pubblica a tal riguardo.

Il Vicepresidente, Vincenzo Icardi ha illustrato, in particolare, le proposte di modifica al Protocollo sul patrocinio a spese dello Stato del Tribunale di Imperia, mentre il Past President Fabrizio Cravero ha trattato delle recenti modifiche in tema di appello penale e delle sue attuali criticità.

In ultimo, il Consigliere Martina Di Giovanni, insieme agli altri relatori, ha presentato la rivista trimestrale online ‘Dalla parte della Difesa’, che tratterà prossimamente, nell’ambito della Camera Penale locale, di diritto penale, di diritto processuale penale e di deontologia forense.