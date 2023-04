Diano Marina: ordinanza di demolizione nella zona dei 'Pini del Rosso', la soddisfazione del comitato

“Il comitato ‘Io difendo i Pini del Rosso’ ha avuto un ruolo importante nella soluzione dei problemi e grazie alla partecipazione attiva ed agli impulsi al Comune di Diano Marina ha ridato parziale dignità ad un luogo il cui scempio ambientale è visibile a chiunque!”

Interviene in questo modo il comitato, al termine della battaglia sull'installazione dell’antenna di oltre 47 metri, che insiste sulla sommità della collina tra Diano Marina e Imperia. “La decisione presa ha consentito di comprendere come le altre installazioni presenti sui ‘Pini del Rosso’ non fossero conformi alla legge – prosegue - prive delle autorizzazioni necessarie ed abusive. A seguito dei nostri plurimi esposti, segnalazioni e denunce, il Comune di Diano ha ordinato la demolizione degli immobili, realizzati senza autorizzazioni. Prendiamo atto del corretto impulso che l’Amministrazione ha saputo dare agli Uffici per la valutazione della situazione dei Pini del Rosso che, nel quadro normativo di settore, ha rimesso in ordine ciò che in ordine non era”.

“Continueremo a verificare la corretta esecuzione di quanto impartito dal Comune – termina il Comitato - e chiederemo, sia allo stesso Comune ma anche a quello di Imperia, di verificare lo stato dei luoghi, mantenendoli nel decoro che a tutt'oggi manca per la presenza, imbarazzante, di rifiuti d'ogni tipo che ne compromettono le matrici ambientali. Organizzeremo una giornata di pulizia dell’area invitando il Sindaco, la giunta e tutto il Consiglio comunale di Diano Marina, che siamo certi non si tireranno indietro a quanto, anche con l’ordinanza, tende a ridare decoro ai Pini del Rosso”.