Vignetta de Il Fatto Quotidiano, Berrino: “Non ironica e supera il limite della decenza”

“Tutto ha un limite, e anche la satira non può superare quello della decenza, della protezione dell'intimità familiare e dei sentimenti dei congiunti, a cominciare dai figli minori. La vignetta pubblicata oggi da 'Il Fatto Quotidiano' non è assolutamente satirica ma altamente offensiva. L'avversario politico non si combatte in un modo così violento e volgare. Esprimo tutta la mia solidarietà e affetto nei confronti del ministro Lollobrigida, di Arianna e delle loro figlie".